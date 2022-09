In Köln : Frau von Güterzug erfasst und schwer verletzt

Köln Eine Frau ist in der Nacht zum Samstag in Köln-Ossendorf von einem Güterzug erfasst worden. Dabei wurde sie schwer verletzt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.

Eine Frau ist in der Nacht zum Samstag in Köln-Ossendorf von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt worden. Die 20-Jährige sei ins Krankenhaus gebracht worden, der Lokführer stehe unter Schock, sagte ein Sprecher der Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, war am Samstagmorgen noch unklar. Der Bahnübergang in der Butzweilerstraße sollte zur Unfallaufnahme voraussichtlich bis in den Samstagvormittag hinein gesperrt bleiben.