Von 4 bis 24 Uhr : Verdi ruft zum Streik am Flughafen Köln/Bonn auf

Update Düsseldorf/Köln Luftsicherheitskräfte sollen am Mittwoch am Flughafen Köln/Bonn für 20 Stunden die Arbeit niederlegen. Dazu hat die Gewerkschaft Verdi aufgerufen. Sie fordert höhere Entgelte für die Beschäftigten.

m Flughafen Köln/Bonn haben am Mittwoch Mitarbeiter der Luftsicherheit vorübergehend ihre Arbeit niedergelegt, um in der laufenden Tarifrunde höhere Entgelte durchzusetzen. Wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Morgen mitteilte, beteiligten sich in der Frühschicht etwa 100 Beschäftigte der Personal- und Warenkontrolle sowie der Frachtkontrolle an dem Warnstreik. Der Ausstand hatte laut Angaben der Gewerkschaft um 4 Uhr begonnen und soll bis 24 Uhr andauern.