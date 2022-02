SPD Grevenbroich zum geplanten Verkauf : Sozialdemokraten fordern Perspektiven für Beschäftigte bei Real Alloy Europa

Grevenbroich Speira will das europäische Recycling-Geschäft des Unternehmens Real Alloy übernehmen. In Grevenbroich sind von diesen Plänen direkt 230 Mitarbeiter betroffen. Das ruft die SPD auf den Plan.

Nachdem die Aluminiumunternehmen Speira und Real Alloy Europa am Montag eine Übernahmevereinbarung unterzeichnet haben, fordert die Grevenbroicher SPD Sicherheit und Perspektiven für die rund 230 Beschäftigten bei Real Alloy am Standort Grevenbroich. Damit schließen sich Partei und Fraktion der Forderung der IG BCE an. Der dort für das Unternehmen zuständige Gewerkschaftssekretär Manuel Rendla hatte am Montag erklärt, dass die Arbeitgeberseite dazu aufgefordert werden soll, entsprechende Verhandlungen aufzunehmen. Allen Beschäftigten des Recycling-Unternehmens sollten Perspektiven geboten werden. An sieben Standorten europaweit beschäftigt Real Alloy zusammen 600 Mitarbeiter; der größte Teil entfällt auf den Hauptsitz Grevenbroich.