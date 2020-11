SEK im Einsatz : Durchsuchungen wegen großangelegten Drogenhandels in Köln

Ein Ermittler steht bei einer Durchsuchung in einem Gebäude in Köln. Foto: dpa/Henning Kaiser

Köln Mit einem Großeinsatz sind Ermittler in Köln und im Rhein-Erft-Kreis dem Verdacht des großangelegten Drogenhandels nachgegangen.

In einem Kölner Gewerbegebiet waren die Ermittler in der Dunkelheit an einem Gelände aufgetaucht, an dem verschiedene Unternehmen sitzen. Dort war die Durchsuchungsaktion rasch beendet.