Mann an Kölner Flughafen festgenommen Hunderttausend Euro Falschgeld im Koffer

Ein 24 Jahre alter Mann ist am Flughafen Köln-Bonn mit Falschgeld im Nennwert von knapp hunderttausend Euro erwischt worden. Die Scheine waren in einem doppelten Boden eines augenscheinlich leeren Koffers versteckt, wie die Polizei in Köln am Freitag mitteilte. Der 24-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen. Er war kurz zuvor aus Italien eingereist.