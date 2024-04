Razzia gegen Drogenhandel Französische Polizei entdeckt 70 Kilogramm Cannabis in Haus von Bürgermeisterin

Die Bürgermeisterin einer französischen Kleinstadt ist nach dem Fund von 70 Kilogramm Cannabisharz in ihrem Haus festgenommen worden. Neben Jamilah Habsaoui, die seit 2021 Bürgermeisterin von Avallon ist, wurden zwei ihrer Brüder und vier weitere Verdächtige in Gewahrsam genommen, teilte die Staatsanwaltschaft in Auxerre am Sonntag mit.