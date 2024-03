Bezirksregierung untersucht Fall Tödlicher Unfall – Mitarbeiter im Phantasialand von Achterbahn erfasst

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall am Montag (25. März 2024) eines Mitarbeiters an einer Achterbahn im Freizeitpark Phantasialand in Brühl bestätigte am Dienstagvormittag die Bezirksregierung Köln gegenüber unserer Redaktion, dass Fachleute des Bereichs Arbeitsschutz den Fall nun untersuchen. „Nach ersten Erkenntnissen ist bekannt, dass bei Wartungsarbeiten an der Achterbahn „Taron“ ein Beschäftigter der technischen Abteilung des Phantasialandes von einer Bahn erfasst und schwer am Kopf verletzt wurde“, so ein Sprecher der Bezirksregierung. Der Beschäftigte sei kurze Zeit später am Unfallort verstorben. Weitere Informationen könnten zum momentanen Zeitpunkt nicht gemacht werden, die weiteren Untersuchungen durch die Bezirksregierung dauerten noch an. Man stehe aber im engen Kontakt mit dem Phantasialand und der Polizei.