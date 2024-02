Anwohner sollen Wohnung verlassen Großbrand von Lagerhalle in Köln setzt Asbest frei

Der feuerfeste Naturstoff Asbest kann Krebs auslösen. Seit 1993 ist er in Deutschland verboten, er kann sich aber noch in Bauten aus früheren Jahren befinden. Verwendung fand Asbest unter anderem als Baustoffzusatz in Brand- und Wärmeschutzisolierungen oder in Dach- und Fassadenplatten.