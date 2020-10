Wegen Gewalttaten : Waffenverbot im Kölner Hauptbahnhof am Wochenende verhängt

Köln Messer, Knüppel, Pistolen: Immer wieder kommt es in großen Bahnhöfen zu Gewalttaten. Der Kölner Hauptbahnhof gilt als ein Brennpunkt. Deshalb sind dort an diesem Wochenende Waffen aller Art verboten. Bei Verstößen drohen Strafen.

Im Kölner Hauptbahnhof gilt an diesem Wochenende ein Waffenverbot. Von Freitagnachmittag (16 Uhr) bis Sonntagmorgen (8 Uhr) sollen zahlreiche Beamte der Bundespolizei dort kontrollieren, ob Personen Messer, Pistolen oder andere Waffen dabei haben. Hintergrund seien zahlreiche Gewaltdelikte in den vergangenen Monaten, sagte eine Sprecherin.

In der Vergangenheit hat es auch in anderen Hauptbahnhöfen vereinzelt kurzzeitig Waffenverbotszonen gegeben, darunter in Dortmund, Düsseldorf, Essen, Mülheim und zweimal schon in Köln. Die Polizei kann nur zeitlich begrenzte Waffenverbote aussprechen. Für ein dauerhaftes Verbot wäre ein entsprechendes Gesetz erforderlich.