In Köln : Vermeintlicher Sprengsatz im Zug: Tatverdächtiger legt Geständnis ab

Köln Nachdem ein vermeintlicher Sprengsatz in einem Zug in Köln gefunden wurde, hat der 21-jährige Tatverdächtige laut Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und Polizei Köln ein Geständnis abgelegt.

Nach dem Fund eines vermeintlichen Sprengsatzes in einem abgestellten Zug in Köln hat die Polizei einen Tatverdächtigen in Lüdenscheid festgenommen. Der 21-Jährige habe ein umfangreiches Geständnis abgelegt, teilten die Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Köln am Freitagabend mit. Der junge Mann räumte demnach ein, den Gegenstand schon am Freitag vergangener Woche in der Regionalbahn abgelegt zu haben. In dem Paket, das einen Tag später entdeckt worden war, hatten sich Nägel und eine geringe Menge Schwarzpulver befunden.