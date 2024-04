Aktuelle Zahlen der Polizei Kriminalität im Rhein-Kreis Neuss nimmt zu

Es waren weniger erfreuliche Nachrichten, die Landrat Hans-Jürgen Petrauschke am Donnerstag zu verkünden hatte. Konnte der Chef der Kreispolizeibehörde in den Vorjahren mit Sätzen wie „Der Rhein-Kreis Neuss ist so sicher wie seit 20 Jahren nicht“ glänzen, tritt beim Blick auf die jüngste Kriminalitätsstatistik nun Ernüchterung ein.