Polizei hat neue Erkenntnisse: Zigarette hat Brand mit zwei Toten in Kleve ausgelöst

Kleve Die beiden Opfer, ein 48-jähriger Mann und eine 62-jährige Frau, hatten in der Wohnung gemeinsam gelebt. Eine Kerze setzte die Couch in Brand.

Die Ursache für den Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Kavarinerstraße, bei dem am Dienstagmorgen zwei Menschen ums Leben gekommen sind, steht fest. Ein Sachverständiger, der die Wohnung an der Kavarinerstraße untersucht hat, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass der Brand durch eine glimmende Zigarette ausgelöst wurde. Das teilte die Klever Polizei am Mittwoch mit.