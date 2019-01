Chef-Schere übergeben: Salon „Haarscharf“ in Kleve hat eine neue Chefin

Kleve Auch, wenn nun ihre frühere Auszubildende und langjährige Mitarbeiterin, Friseurmeisterin Julia Kersten, an der Spitze des Friseurgeschäfts steht, bleiben Heike van Holt und Partner Hans-Jürgen Binn dem Salon weiter treu.

Ganz so schnell lässt sie die Schere nicht fallen. Friseurmeisterin Heike van Holt aus Kleve macht nach 25 Jahren nur beinahe Schluss. Will heißen: Sie macht in ihrem Salon „Intercoiffure Haarscharf“ an der Herzogstraße Platz auf dem Chefsessel. „Dann habe ich endlich Zeit, ausschließlich das zu tun, was ich für mein Leben gerne mache: Haare schneiden“, erzählt sie lächelnd.