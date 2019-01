Feuer in Mehrfamilienhaus: Zwei Menschen sterben bei Brand

In diesem Mehrfamilienhaus an der Kavarinerstraße hat es gebrannt. Die Einsatzkräfte fanden zwei Menschen leblos in einer Wohnung im ersten Obergeschoss vor. Im Krankenhaus erlagen die Brandopfer ihren Rauchgasvergiftungen. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve In einem Mehrfamilienhaus an der Kavarinerstraße ist am Dienstagmorgen ein Brand ausgebrochen. Einsatzkräfte finden eine 62-Jährige und einen 48-Jährigen leblos vor und bringen sie ins Krankenhaus. Dort erliegen die Brandopfer ihren Verletzungen.

Ein Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kavarinerstraße in Kleve hat zwei Menschen das Leben gekostet. Was sich genau dort am Dienstag in den Morgenstunden abgespielt hat, ist immer noch nicht klar. Die Kriminalpolizei hat einen Sachverständigen damit beauftragt, die Ursache für den Brand zu ermitteln.