Pizza statt Mercedes: „L’Osteria“-Restaurant kommt nach Kleve

So soll die L’Osteria in Kleve aussehen. Foto: L'Osteria

Kleve Die Nürnberger Pizza-Kette baut ein neues Lokal an der Emmericher Straße in Hochschulnähe.

Es gibt sie in den großen Städten im Süden der Republik, im Ruhrgebiet oder in Hamburg: Die 1999 in Nürnberg gegründete L’Osteria mit ihren Restaurants im hippen Outfit mit Frontküche und hohen Räumen sowie Designer-Einrichtung. Jetzt kommen die Pizzabäcker aus Nürnberg auch nach Kleve. Der Projektentwickler von XOX-Eigner Udo Tajden, Jan Holtfester, hat sie ans XOX-Gelände in die Nähe der Hochschule Rhein-Waal gelockt. Dort werden die Nürnberger ein freistehendes Restaurantgebäude hochziehen, das sich im Stil an die Industriearchitektur der alten Klever Keks-Fabrik anlehnt. Das Restaurant bekommt einen Außenbereich, Terrassen und viele hohe Fenster, die Klinker haben dieselbe Farbe wie die der XOX-Bauten im Hintergrund.