Übersicht 2019 : Das sind die Hochzeitsmessen im Kreis Kleve

Feierte 2018 in Kalkar Premiere: die Hochzeitsmesse Niederrhein. 2019 gibt es die zweite Auflage, bei der die beliebten Modenschauen natürlich nicht fehlen dürfen. Foto: Markus van Offern (mvo)/van Offern, Markus (mvo)

Niederrhein Mit der Hochzeitsmesse „Traumhochzeit am Niederrhein“ am Sonntag, 13. Januar, in Kalkar beginnt die Saison für die Verliebten. Wir stellen alle Veranstaltungen in der Region vor.

Für die meisten Paare gehört dieser Tag zu den schönsten in ihrem Leben: die Hochzeit. Der Tag, an dem sich Mann und Frau das Ja-Wort geben, der Tag, der entweder groß oder klein gefeiert wird, der Tag mit Brautkleid, Brautstrauß, Hochzeitsfotos und Reise. All das gilt es, gut vorzubereiten. Das wissen auch die Anbieter. Aus diesem Grunde gibt es seit einigen Jahren zahlreiche Hochzeitsmessen in der Region. Eine Übersicht:



Kalkar Den Start macht die „Hochzeitsmesse am Niederrhein“ am Sonntag, 13. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der Hanse-Halle Grieth im Messe- und Kongresszentrums des Wunderlands Kalkar, Griether Straße 110-120 in Kalkar. Unter der Leitung von Steffen Bettray findet die Messe rund um das Thema „Hochzeit“ dort zum zweiten Mal statt. Die meisten Aussteller hatten schon direkt nach der Premiere im vergangenen Jahr ihre Teilnahme für 2019 wieder zugesagt. Und es sind noch mehr geworden. So konnte die Ausstellungsfläche im Vergleich zum Vorjahr um 15 Prozent vergrößert werden. Insgesamt präsentieren mehr als 35 Aussteller ihr Angebot – vom Herrenausstatter über das Catering bis zum Feuerwerker und Fotografen. Natürlich gibt es auch Modenschauen: Die Shows finden um 11 Uhr, 13.30 Uhr und 16 Uhr statt. Eintritt: fünf Euro. www.messe-kalkar.de