Kleve: Jahreshauptversammlung der Gocher Kolping-Karnevalisten mit Ehrung von verdienten Mitgliedern

Kleve In den vergangenen Tagen trafen sich die Karnevalisten des Kolping Karneval Komitee 1885 Goch zu ihrer Jahreshauptversammlung im Gocher Kolpinghaus. Der 1. Vorsitzende Frank Goossens konnte 91 Mitglieder begrüßen.

Nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder wurden einige Karnevalisten für ihre Vereinstreue ausgezeichnet. Für 11 Jahre Treue Lara Knops, Sara Korsten, Bianca van Triel, Gerdi van Wickeren. Für 25 Jahre Treue Lisa Brouwers, Lucie Diederichs, Werner Diederichs, Frank Goossens (seine Ehrung wurde vom 2. Vorsitzenden Jens Weller übernommen), Horst Loosen, Wilma Loosen, Christel Vermeegen, Josef Vermeegen, Susanne Willems. Für stolze 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Robert Miesen unter großem Applaus geehrt. Alle Jubilare wurden mit den entsprechenden Urkunden und Abzeichen ausgezeichnet. In einem kurzen Jahresbericht erinnerte man sich an die vergangenen Termine und die Kassiererin Ulrike Colley verlas den Kassenbericht. Nachdem der Kassiererin sowie auch dem Vorstand von der Versammlung Entlastung erteilt wurde, konnte Birgit Kersten als neue Kassenprüferin neben Jutta Wickermann gewählt werden. Anschließend stand eine Ergänzungswahl für den Vorstand an. Nach einer ersten bereits gelungenen Session als Präsident wurde Rene Gravendyk einstimmig von den anwesenden Mitgliedern in den Vorstand gewählt. Nach einigen Terminen und Information konnte die harmonische Versammlung geschlossen werden.