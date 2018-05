Hasselt: Jetzt noch bewegtere Pausen in der Grundschule

Kleve

Viertel vor zehn in Deutschland: In einem kleinen Örtchen namens Hasselt freuen sich ab sofort mehr als 120 Schulkinder über neues Spielzeug für ihre Pausen. Aber nicht nur die Kinder der Hasselter Grundschule, auch der Förderverein freut sich sehr, dass neue Ball- und Wurfspiele, Tischtennisschläger, und vieles mehr im Wert von insgesamt 400 Euro angeschafft werden konnte. Das Spielzeug wurde den Kindern in der letzten Woche offiziell übergeben. Möglich machen dies unter anderem die vielen Eltern, die sich für und mit dem Förderverein engagieren, sei es durch Mitgliedsbeiträge oder Spenden bei Aktionen, wie zum Beispiel den Sponsorenläufen und sich in anderer vielfältiger Art einbringen.