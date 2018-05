Kleve: Schüler macht Matheschein an der Hochschule Rhein-Waal

Schüler macht Matheschein an der Hochschule Rhein-Waal

Kleve

Johannes Westphäling, Schüler am Städtischen Gymnasium Goch, hat sich neben den anstehenden Abiturprüfungen einer weiteren Herausforderung gestellt. Als Jungstudierender an der Hochschule Rhein-Waal hat er die Klausur zum Kurs "Introductionary mathematics" erfolgreich bestanden. Dass er damit schon während der Schulzeit einen "Matheschein" erworben hat, kann zum Beginn seines Studiums eine Erleichterung sein und macht sich auf jeden Fall gut im Lebenslauf. Möglich ist dieser tolle Erfolg durch die Kooperation der Hochschule mit dem Gymnasium, in diesem Fall durch eine gezielte Mathematikförderung, die von Lehrer Mark Albers geleitet und Achim Kehrein unterstützt wird.