Reichswalde: Büchereiführerschein für 38 Vorschulkinder

Kleve

38 Vorschulkinder konnten sich über ihren ersten Führerschein freuen. Die Kinder aus der Kindertagesstätte Kleeblattt und vom Montessori Kinderhaus bekamen im Pfarrheim Reichswalde im Rahmen der Aktion bibfit ihren Büchereiführerschein ausgehändigt. Hierbei handelt es sich um eine Aktion zur frühen Leseförderung, entwickelt für die Katholischen Öffentlichen Büchereien (KÖB). In diesem Jahr wurde anhand des Buches vom kleinen Hasen Juli, der ein Buch ausleiht, gezeigt wie eine Bücherei funktioniert und was alles zu beachten ist. Bei einem weiteren Treffen wurde das Buch "Dackel Poldi wundert sich" vorgestellt, und die Kinder haben gemeinsam ein Plakat gemalt und mit ihren Fingerabdrücken das Fell von Poldi gestaltet. Dieses Bild erhält natürlich einen Ehrenplatz in der Bücherei.