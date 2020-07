Fußball : SG Keeken/Schanz wagt das Abenteuer Kreisliga A

Kleve Vorstand, Trainer und Spieler des Tabellendritten der Kreisliga B haben sich einstimmig für den Aufstieg ausgesprochen. Die junge Mannschaft hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.

Die SG Keeken/Schanz, die als Tabellendritter in der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga B den Aufstieg geschafft hat, freut sich auf das Abenteuer Kreisliga A. Die Mannschaft von Trainer Stefan Stang gewann in der abgebrochenen Spielzeit 14 ihrer 20 Spiele und kassierte sechs Niederlagen. Torschützenkönig der SG wurde Finn Schmidthausen mit 15 Treffern – gefolgt von Niklas Adomeit (12) und dem Freistoß- und Elfmeterspezialisten Simon Berressen (11).

Berressen, dem Angebote von höherklassigen Vereinen vorlagen, bleibt den Rot-Weißen erhalten. „Er ist ein wichtiger Spieler für unser junges Team“, sagt Stefan Stang, der die Vereinigten zur Saison 2012/2013 übernommen und stetig weiterentwickelt hat. In früheren Jahren besaß die Spiel-Gemeinschaft den Ruf einer eher rustikalen und robusten Kampftruppe, die nur wenige fußballerische Akzente setzen konnte. Das hat sich geändert.

„Unsere Entwicklung zeigt nach oben, wie man es auch den Endplatzierungen in der Tabelle ablesen kann. Es ging von Jahr zu Jahr immer höher. Wir haben eine junge Mannschaft zusammen, in der hauptsächlich Spieler aus Keeken, Schenkenschanz und Düffelward stehen“, sagt Stang, der mit der Trainingsbeteiligung zufrieden war. Er setzte in der abgelaufenen Saison 20 Spieler ein.