Fußball : Aufgalopp beim 1. FC Kleve

Kleve Der Oberligist ist wieder auf dem Platz. Beim Trainingsstart ist auch Meriton Arifi dabei, der zuletzt für den A-Ligisten SV Rees gespielt hat. Er will sich für einen Platz im Kader empfehlen.

So ließ er die Oberliga-Akteure um Spielführer Fabio Forster über weite Strecken der Einheit auf großem Feld gegeneinander spielen. In den kommenden Wochen liege der Fokus dann darauf, die Mannschaft körperlich in Bestform zu bringen und wieder an die Arbeit mit dem Ball zu gewöhnen. Ab August will Akpinar in eine Reihe von Testspielbegegnungen starten – so der Plan. „Aber es ist nicht so einfach, Gegner zu finden, weil die meisten Mannschaften erst Ende Juli mit dem Training starten. Wir sind da wegen des Pokals in einer besonderen Situation“, sagt der 43-jährige Akpinar, der in seine dritte Saison als Trainer der ersten Mannschaft des 1. FC Kleve geht.