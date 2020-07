Fußball : 1. FC Kleve zieht den Trainingsstart vor

Info

Remis Das Ergebnis, mit dem in der Meisterschaft das letzte Duell zwischen dem 1. FC Kleve und dem 1. FC Bocholt endete, wird es beim Pokal-Hit am 18. August definitiv nicht geben. Denn beide Teams trennten sich in der Hinrunde der Oberliga im Stadion am Bresserberg am 17. November vor 800 Zuschauern mit 1:1 (0:0).

Tore Pascala Talarski, der vor wenigen Tagen seinen Wechsel zum Regionalligisten VfB Homberg verkündete und somit im Pokal-Halbfinale nicht dabei sein wird, brachte den 1. FC Bocholt in einer hitzigen Partie in der 86. Minute in Führung. Niklas Klein-Wiele erzielte in der dritten Minute der Nachspielzeit den Ausgleich für den 1. FC Kleve. Zum Rückspiel kam es nicht mehr, weil die Corona-Krise den Sport Mitte März stoppte.