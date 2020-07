Fußball : SV Walbeck ist schon für den Niederrheinpokal qualifiziert

Kreis Kleve Der Bezirksligist profitiert vom Abschneiden des MSV Duisburg. Drei Starter des Kreises Kleve/Geldern müssen jetzt noch ermittelt werden. Die Partien lauten: SV Rindern gegen SV Hönnepel-Niedermörmter, SV Nütterden gegen SGE Bedburg-Hau und Viktoria Goch gegen FC Aldekerk.

Der MSV Duisburg hat den Wiederaufstieg in die Zweite Fußball-Bundesliga in der Schlussphase der Saison noch knapp verspielt. Doch die Zebras haben in der Dritten Liga in der Endabrechnung mit Rang fünf immerhin einen Platz erreicht, der ihnen die Teilnahme am DFB-Pokal sichert. Davon profitiert der Fußball-Kreis Kleve/Geldern. Denn neben Regionalliga-Aufsteiger SV Straelen und dem Oberligisten 1. FC Kleve, die aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit automatisch ein Startrecht haben, können jetzt vier weitere Teams statt nur drei Mannschaften des Kreises in der Saison 2020/2021 im Niederrheinpokal dabei sein.