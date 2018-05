Lokalsport: Ein Arbeitssieg zum Heimabschluss

Kleve 1. FC Kleve - Viktoria Buchholz 2:0 (0:0). In einer mühsamen Partie gewinnen die Rot-Blauen verdient. Mehrere Akteure wurden gebührend verabschiedet.

In der Folge sahen die Klever Anhänger eine zerfahrene Partie, die insbesondere in der ersten Halbzeit ereignisarm war. Die Tore von Sebastian van Brakel und Levon Kürkciyan bescherten dem Aufsteiger einen dennoch verdienten Sieg. "Das war heute sicherlich nicht einfach für uns. Doch gerade in der zweiten Hälfte waren wir dann am Drücker, sodass der Sieg verdient war", sagte FC-Trainer Umut Akpinar. Die erste Gelegenheit in der Partie hatte Pascal Hühner, der in der sechsten Minute von der Strafraumkante flach ans Außennetz schoss. Ansonsten aber war das Duell anfangs geprägt von vielen Ballverlusten, weshalb FC-Spielführer Fabio Forster seinem Team in der 15. Minute lautstark befahl: "Mal ein bisschen Spannung jetzt." Allzu kreativ aber ließ der Zuruf die Angriffsreihen nicht werden. Ein Weitschuss von Kürkciyan in der 25. Minute landete in den Händen des Gäste-Torwarts.