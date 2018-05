Lokalsport: 1. FC Kleve gelingt Arbeitssieg im letzten Heimspiel

Niederrhein Fußball: Der Meister bezwingt Viktoria Buchholz mit 2:0, kann aber erst nach der Pause einige Glanzpunkte setzen.

Neben Patrick Braun, der aufgrund seines Einsatzes für die Zweitvertretung abwesend war, erhielten auch Martin und Stephan Tekaat, Lukas und Frank Ehrhardt sowie Simon Berressen Applaus des Publikums. Letzteren zieht es beruflich in die Niederlande. Obwohl der FC die Partie mit 2:0 (0:0) gewann, sahen die Zuschauer einen zerfahrenen Spielverlauf. Besonders die erste Hälfte war ereignisarm. Die Tore von Sebastian van Brakel (64.) und Levon Kürkciyan (74.) bescherten dem Meister einen dennoch verdienten Sieg. "Das war sicher nicht einfach für uns. Doch gerade in der zweiten Hälfte waren wir dann am Drücker, so dass der Sieg verdient war", sagte FC-Trainer Umut Akpinar.