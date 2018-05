Lokalsport: Tennis-Saisonstart beim TC Kalkar geglückt

Kleve Angeführt von Julian Schoofs gelang der 1. Herrenmannschaft des TC Kalkar, Aufsteiger in die Bezirksklasse B, beim hoch gehandelten Kapellener TC mit 7:2 der erste Saisonsieg.

Vereinstrainer Frank Kühn möchte mit diesem starken Team auf jeden Fall den erneuten Aufstieg in die Bezirksklasse A ins Visier nehmen, merkt aber ausdrücklich an, dass der Aufstieg in die Bezirksklasse B, bis auf Bergmann, ausschließlich von den sehr jungen Spielern um Mannschaftskapitän Marco Voß erreicht wurde.