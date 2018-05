Lokalsport : KSV: Rückschlag im Meisterschaftskampf

Wettens Trainer Marcel Lemmen zeigt seiner Mannschaft an, wo es lang gehen sollte. Foto: Heinz Spütz

Kleve Kreisliga A: Zu Gast in Vernum spielt der Kevelaer SV nur 2:2 und muss nun auf einen Ausrutscher des SV Rindern hoffen. Union Wetten wahrt die Chance auf den Klassenerhalt. Weeze gewinnt nach vier sieglosen Spielen gegen SGE II.

Weiterleiten Drucken Von Nils Hendricks und Peter Nienhuys

Während die Begegnung zwischen Arminia Kapellen-Hamb und Viktoria Winnekendonk den Witterungsbedingungen zum Opfer fiel und nun am Dienstagabend nachgeholt werden soll, fanden am vorletzten Spieltag der laufenden A-Liga-Saison folgende Partien statt. Aufsteiger SV Rindern hatte spielfrei.

TSVWeeze - SGE Bedburg-Hau II 2:1 (1:0). "Das war ein glücklicher Sieg für uns, da die Gäste bereits in Hälfte eins vier oder fünf hochkarätige Torchancen vergaben", zog TSV-Trainer Marcel Zalewski, der zur nächsten Saison verlängerte, erleichtert ein Fazit über die 90 Minuten. Schon nach zwei Zeigerumdrehungen brachte Christoph Dicks seine blau-gelben Farben in Front. Der zweite Durchgang verlief ausgeglichen, und der A-Jugendliche Sebastian Brons (83.) netzte mit seinem ersten Seniorentor zum verdienten Ausgleich ein. Louis Pacco (87.) erzielte den umjubelten Siegtreffer für die Hausherren nach einem Abpraller und mit Hilfe des Innenpfostens. "Wir haben unnötig verloren, da wir schon zur Pause, obwohl Weeze mehr Ballbesitz hatte, mit zwei Treffern Unterschied hätten führen müssen. Allein Matthias Rausch hatte drei klare Chancen vergeben. Ein Remis wäre gerecht gewesen", erklärte der enttäuschte SGE-Co-Trainer Manuel Kamps.

Union Wetten - DJK Labbeck-Uedemerbruch 4:2 (2:1). Abstiegskampf pur bekamen die rund 200 Zuschauer in Wetten zu sehen. Es entwickelte sich von Anfang ein kampfbetontes Match mit Torchancen auf beiden Seiten. Christian Tombergs eröffnete den Torreigen für die Gastgeber, doch Lukas Maas konnte für die DJK ausgleichen. Kurz vor dem Pausenpfiff netzte Simon Tombergs zur erneuten Wettener Führung ein. Hendrik Terlinden sorgte für den Gleichstand, ehe Marius Kröll die Union auf die Gewinnerstraße brachte. Mit einem Konter machte Alexander Schwenner den wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf perfekt. Wegen Nachtretens sah Wettens Philipp Ferrari (93.) noch die Rote Karte.

"Das war der erwartete Abstiegskrimi. Zur Schiedsrichterleistung sage ich nichts", war Wettens Trainer Marcel Lemmen glücklich über den Dreier. "Ich habe ein beschissenes Gefühl, wir hätten nicht verlieren müssen, und es ist einfach ärgerlich, dass wir nicht das Remis erreicht haben. Der Schiedsrichter hätte aus meiner Sicht wegen einer Notbremse einem Wettener die Rote Karte zeigen müssen", war DJK-Coach Matthias Treffler noch lange sauer.



BV Sturm Wissel - Concordia Goch 2:1 (0:0). In Hälfte eins vergaben beide Teams etliche Tormöglichkeiten, teils aus Pech oder Unvermögen. Die Gocher benötigen im Kampf um den Klassenerhalt noch jeden Zähler, traten aber laut Wissels Trainer Marco Schacht keineswegs als unbedingte Punktesammler auf. Nach dem Seitenwechsel hatte BV-Akteur Lucas Schulz (50.) Pech mit einem Pfostentreffer, und der BV ließ weitere Chancen liegen. Was sich rächen sollte, denn David van Rennings (78.) gelang die Führung der Gäste, die aber nur fünf Minuten anhielt.Lucas Schulz verwandelte einen Foulelfmeter, der laut Schacht nicht berechtigt war. Fast mit dem Schlusspfiff markierte auf Pass von Kevin Deckers Ruben Thul den Endstand. "In einem schlechten Spiel von uns war es ein glücklicher Sieg. Unser Torhüter Felix Hartung war unser bester Mann, und die Gocher tun mir leid", sagte Schacht. Sein Gegenüber Stephan Gregor meinte: "Wir haben unglücklich verloren, und der unberechtigte Elfer war unser Genickbruch. Jetzt stehen wir mit leeren Händen da und auf einem Abstiegsplatz".

SV Grün-Weiß Vernum - Kevelaerer SV 2:2 (1:2). Im Duell um die Meisterschaft muss der KSV nun einen Rückschlag hinnehmen. Dabei war das Team von Ferhat Ökce auf Grund seines Torverhältnisses eigentlich in einem besseren Ausgangsposition, verglichen mit den "Zebras" aus Rindern, die spielfrei hatten. Lange Zeit sah es zwar so aus, als ob die Gäste den knappen Vorsprung ins Ziel bringen würden, doch Gian Luca Antoniazzi brachte seine Farben in der vierten Minute der Nachspielzeit noch einmal zum Jubeln. In Halbzeit eins hatte Fabian Smets die Vernumer Führung durch Christoph Dickmans mit einem Doppelpack gedreht. "Wir haben uns gegen eine der stärksten Mannschaften der Liga einen Punkt verdient, der auch völlig in Ordnung geht", sagte ein sehr zufriedener Sascha Heigl nach Abpfiff. Sein Trainerkollege Ökce vom KSV ärgerte sich über die Vorstellung seiner Elf. "Meine Mannschaft ist heute nicht wirklich überragend aufgetreten. Wir hatten zwar den Sieg in der Hand, jedoch hat sich Vernum den Punkt letztendlich mehr als verdient."

SV Straelen II - DJK Grün-Weiß Appeldorn 6:0 (4:0). In einem Spiel, in dem für beide Mannschaften bereits alles entschieden war, bot sich den Zuschauern ein torreicher Sieg des Gastgebers. Bereits zu Halbzeit hatten Tobias Eickmanns, Maxim Dechange (2) und Samir Putschbach für klare Verhältnisse gesorgt. "Wir haben heute gespielt wie ein Absteiger", resümierte ein verärgerter Dieter Oldenburg. "Das war kollektives Versagen und wir waren definitiv so schlecht wie das Ergebnis aussieht. Kein Spieler hatte Normalform." Nach dem Seitenwechsel erhöhte Maik Hemmers zunächst auf 5:0, ehe Kevin Adomeit in der 90. Minute per Strafstoß den 6:0-Endstand herstellte. "Heute waren wir einfach eine Hausnummer zu groß für Appeldorn", stellte SVS-Coach Dirk Otten fest. "In der Konstellation sind wir in der A-Liga nur schwer zu schlagen." Glückwünsche sendete Otten außerdem an die Erstvertretung seines Vereins, der durch einen Sieg beim SC Düsseldorf-West nun am letzten Spieltag den Regionalliga-Aufstieg in der eigenen Hand hat.

Alemannia Pfalzdorf - SC Blau-Weiß Auwel-Holt 1:2 (0:1). "In einer ausgeglichenen Partie haben sich beide Abwehrreihen nicht mit Ruhm bekleckert. Im Endeffekt war Auwel-Holt auch das eine Tor besser, vor allem auf Grund vieler Torchancen", analysierte Thomas Erkens die Partie. Lars Allofs vom Sportclub ordnete das letzte Saisonspiel seiner Mannschaft so ein: "Der Sieg ist absolut verdient, wir hätten das Spiel jedoch früher entscheiden können." Fabian Heghmans hatte die Gäste in der 32. Spielminute in Führung gebracht. Trotz des Pfalzdorfer Ausgleichs durch Timo Auschner zehn Minuten vor Schluss kam der Tabellendritte noch einmal und markierte durch Toptorjäger Timo Ingenlath den 1:2-Endstand.

