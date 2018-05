Lokalsport: Galaauftritt sichert Klever Reserve den Klassenerhalt

Kleve Bezirksliga, Gr. 5: SV Budberg - 1. FC Kleve II 2:5 (0:4).

Bereits nach vier Minuten flankte Martin Tekaat in die Mitte und Otman Maehouat fälschte den Schuss von Kosovar Demiri zum 1:0 in die gegnerischen Maschen ab. In der nächsten Situation war es Dano Evrard, der nach einer Freistoßhereingabe von Christian Urbanek das Leder zum 2:0 in den Budberger Kasten wuchtete (10.). In der 26. Minute legten die Schwanenstädter nach: Eine überragende Kombination über mehrere Stationen landete bei Evrard, der lief alleine auf das Tor von SV-Keeper David Dohmen zu und legte dann quer auf Tekaat, der nur noch einschieben musste. In der 36. Minute zeigte Schiedsrichterin Antonia Geyer dann Patrick Braun die Rote Karte nach einer angeblichen Tätlichkeit. Doch die FC-Zweitvertretung antwortete in Unterzahl nach einer feinen Einzelaktion von Demiri mit dem 4:0 (44.). Der starke Aufsteiger und Tabellensechste SV Budberg hatte selbst 2 bis 3 sehr gute Chancen in Halbzeit eins, doch die Klever Reserve spielte wie im Rausch und schlug eiskalt zu.