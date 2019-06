Karneval : Klever Karnevalisten bestätigen den Vorstand

Jahreshauptversammlung des Klever Rosenmontags-Komitees

(RP) In der Jahreshauptversammlung des Klever Rosenmontags-Komitees (KRK) wurde der Vorstand um den Vorsitzenden Frank Konen von den Delegierten des Dachverbandes der Klever Karnevalisten für weitere drei Jahre in seinem Amt bestätigt.

Zuvor blickte Frank Konen auf eine außerordentlich positive Session 2018/2019 mit dem Klever Stadtprinzen „Prinz Tobias der Stimmungsvolle“ zurück. Beide dankten der Versammlung, dem Klever Narrenvolk, sowie allen KRK-Vereinen für die tatkräftige Unterstützung in der abgeschlossenen Session. Hervorzuheben sei nach Angaben des Vorsitzenden zudem der KRK Seniorenkarneval in der Materborner Mehrzweckhalle. Mit einem ausverkauften Haus und junggebliebenen Senioren wurde hier eine traditionelle Veranstaltung erfolgreich durchgeführt. Aber auch die Veranstaltungen im Klever Festzelt wie der gut besuchte Prinzenfrühschoppen mit mehr als 20 Tollitäten sowie der Prinzenkostümball mit Olaf Henning als Stargast konnten als überaus erfolgreich bezeichnet werden.

„Aus der Ruhe hat sich das KRK in diesem Jahr beim Rosenmontagszug nicht bringen lassen, obwohl der Zug mit mehr als 50 Wagen und mehr als 20 Fußgruppen wetterbedingt erst zwei Stunden später als gewohnt starten konnte“, erklärt Pressesprecher Michael Hoenselaar mit Blick auf das Klever Narrenvolk, das den närrischen Lindwurm schlussendlich bei strahlendem Sonnenschein am Straßenrand bestaunen konnte.

Am Ende der harmonisch verlaufenden Versammlung betonte Frank Konen, dass sich der in seinem Amt bestätigte Vorstand in den nächsten Jahren mit neuen Ideen weiterentwickeln möchte, um den Klever Karneval nach vorne zu bringen. Auch soll das Festzelt weiterhin als eines der Höhepunkte in jeder Session gelten.