Tennis : Das "i-Tüpfelchen": Die LTK-Herren sind abgestiegen

Tennis, Herren-Niederrheinliga: MTV Kahlenberg - LTK GW Moyland 7:2. Die Schlosspark-Herren traten erneut nur zu viert an. Doch die Probleme sind vielfältiger. Sportwartin Mirja Hentrey will nun über sportliche Ausrichtung diskutieren.

„In Kahlenberg setzte sich das fort, was uns schon die ganze Saison über begleitet. Ich sage es ganz ehrlich: Ich bin schwer enttäuscht“, erklärt Team-Koordinator Peter Wessels. Die Gründe für den Absturz nach dreijährigem Gastspiel in der Niederrheinliga sind vielfältig. Einerseits waren die Schlosspark-Herren in diesem Jahr von Verletzungspech verfolgt. Zudem fehlte es offenkundig an eingespielten Strukturen und Zuverlässigkeiten, um Woche für Woche ein vollständiges Team an den Start zu bringen.

So auch beim Gastspiel am vergangenen Wochenende. Nur zu viert reisten die Moyländer an. Spitzenspieler Dane Chuntraruk und Cedric Stanke waren eigenen Angaben zu Folge in einen Verkehrsunfall verwickelt, weswegen sie ihr Einzel abschenken mussten. Zwar baten die LTK-ler die Kontrahenten aus Kahlenberg um Verständnis und darum, später in die Einzelmatches zu starten. Diese aber winkten ab. So stand es schon 0:2, ehe eine einzige Filzkugel übers Netz geflogen war. Folglich musste Lars Bijsterbosch an erster Position ran, er unterlag mit 2:6, 2:6 gegen Jesse Timmermans. Der Niederländer Jordy Visser musste sich gegen seinen Landsmann Arko Zoutendijk ebenfalls mit 2:6, 2:6 geschlagen geben. Besser machte es Simon Siebert, der mit 6:3, 6:4 gegen Finn Gentzsch die Oberhand behielt. Kai-Uwe Angenendt hatte gegen Tom Gentzsch mit 0:6, 3:6 das Nachsehen. So war das Medenspiel bei einem 1:5-Zwischenstand schon nach den Einzeln entschieden. In den Doppelbegegnungen konnten immerhin die später erschienenen Chuntraruk und Stanke noch einen Punkterfolg einfahren. „Das ist ein Stück weit das i-Tüpfelchen auf diese Saison. Vielleicht ist der Abstieg auch sinnvoll für unseren Verein“, sagt Wessels.