Ausfahrt zur Hauer Kirmes : Oldtimer sind mehr als Leidenschaft

Oldtimerfans: Reiner Queling, Dieter Köster, Elisabeth van Bebber, Detlef Jurgahn, Ron Nijhuis,Theo Artz, Heinz-Bernd Witzke und Ulrich Nienhuys (v.l.). Foto: Markus van Offern (mvo)

Bedburg-Hau Im Rahmen der Hauer Kirmes vom 28. Juni bis 1. Juli veranstaltet der Hauer Oldtimertreff am Kirmessonntag seine 6. Ausfahrt. Es werden rund 100 alte Autoschätzchen sowie 40 Motorräder teilnehmen.

Vor sechs Jahren trafen sich die Oldtimerfreunde Ulrich Nienhuys und Theo Artz, die beide die Leidenschaft für die alten Schätzchen teilen. Der gebürtige Materborner Nienhuys, der schon in Kindertagen sein Elternhaus mit seinen Matchboxautos in eine Rennstrecke verwandelte, schloss eine Lehre zum Kfz-Mechaniker ab und ist Besitzer von zwei Goggomobilen. Artz, der in der damaligen Zweiradwerkstatt Voss in Hau in den Ferienzeiten aushalf, entwickelte dort seine Passion für alte Motorräder, von denen er derzeit drei besitzt. Beide schrauben bis heute an ihren Oldtimern und stehen anderen Besitzern alter Karossen mit Rat und Tat zur Seite.

Artz erzählt, wie es zum Zusammenschluss der Hauer Oldtimerfreunde kam: „Angefangen hat es an einem à-Capella-Abend im August 2013 auf Schloss Moyland. Wir wussten voneinander, dass jeder einen Oldtimer besitzt und besprachen damals, mal zur Hauer Kirmes ein Oldtimertreffen zu organisieren. Gesagt, getan. Wir haben uns den Kirmesfreunden Hau angeschlossen und haben mit deren Unterstützung am 6. Juli 2014 das 1. Oldtimertreffen zur Hauer Kirmes aus der Taufe gehoben.“ Alte Bekannte, viele davon aus Bedburg-Hau, wurden zum Mitmachen animiert. Die Kirmesfreunde als Veranstalter übernahmen die Haftpflichtversicherung, und die Gemeinde Bedburg-Hau wurde um Unterstützung gebeten.

Info Die Hauer Kirmes Freitag 20 Uhr Kirmesfete Samstag 11-17 Uhr Sommerfest „Herzenswunsch“. 21 Uhr Sommernacht. Sonntag 9.30 Uhr Kirmesmesse. 11 Uhr Frühschoppen. 9.30 Uhr: 6. Oldtimertreffen am Rosendaler Weg; 10 Uhr 1. Ausfahrt, 12 Uhr Präsentation der Fahrzeuge am Kirmesplatz, 15 Uhr 2. Ausfahrt. Montag 9.30 Uhr Messe St.-Antonius-Schützen. 19.30 Uhr Abmarsch. 21 Uhr Proklamation des Königspaares.

Und am besagten Sonntag im Juli füllte sich zu ihrer Freude die Zufahrt zur Alten Kirche in Hau sehr stark, so dass die Kolonne auf die 15-minütige Tour durch Hau abfahren konnte. „Auch beim anschließenden Treffen auf dem Parkplatz an der Kirmes wurden unsere Erwartungen übertroffen, denn es waren mehr als 60 Fahrzeuge anwesend“, erzählt Theo Artz.

Im zweiten Jahr gaben Sponsoren Polo-Shirts und Jacken mit Aufdruck, so dass erkennbar ist, wer dem Orga-Team angehört. Die diesjährige Ausfahrt, die an der ehemaligen Hauptschule am Rosendaler Weg um 10 Uhr startet, führt über Kessel, Hassum nach Frasselt, wo ein Stopp am altem Sportplatz eingelegt wird und die ersten Benzingespräche geführt werden. Die Strecke beträgt 50 Kilometer, und die Fahrt dauert zwei Stunden. Zum Abschluss stellen sich die Oldtimer auf dem Parkplatz an der Dietmar-Müller-Sporthalle für die Kirmesbesucher auf. Es ist immer grandioses Schauspiel, wenn die alten Schätzchen eintreffen. Ab 13 Uhr findet eine Präsentation von zehn Oldtimern statt, in der man alles über Technik, Fundort, Zustand und Geschichte des jeweiligen Fahrzeuges erfahren kann.

Die Oldtimer-Freunde nehmen auch anderen Oldtimertreffen teil, etwa in Pfalzdorf, Uedem sowie Haffen-Mehr. Außerdem ist ein Stammtisch entstanden, der sich jeden 2. Freitag im Monat um 19 Uhr in der Antoniterklause trifft. Auch Frauen sind jederzeit willkommen, beim Stammtisch und an den Ausfahrten teilzunehmen. „Wir würden uns auch freuen, wenn junge Menschen unser Hobby mit uns frönen“, sagt Ulrich Nienhuys. Folgende Personen gehören dem Team an: Dieter Köster, Ron Nijhuis, Simon Mayrhauser, Detlef Jurgahn, Heinz-Bernd Witzke, Theo Artz, Reiner Queling, Ulrich Nienhuys, Barbara Schoofs, Finn Queling und Hans Kremers.