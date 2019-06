Kranenburg : „Apefreunde Niederrhein“ treffen sich in Kranenburg

„Apefreunde Niederrhein“ treffen sich in Kranenburg

Aufgereiht in Kranenburg zu erleben: Ape-Fahrzeuge für Liebhaber. Foto: Apefreunde

Kranenburg Die „Apefreunde Niederrhein“ veranstalten am Samstag, 6. Juli, in Kranenburg ihr 6. Apetreffen. Es startet um 12.30 Uhr auf dem Marktplatz der Gemeinde Kranenburg mit den motorisierten italienischen Dreirädern, den sogenannten „Apen“.

Neben einer Rundfahrt durch das Grenzgebiet werden noch verschiedene Aktionen angeboten. Der Abschluss findet in Kleve mit Grillbuffet, Siegerehrung und Bezingesprächen statt. Abends, zwischen 19 und 20 Uhr, endet das Treffen.

Der Teilnahmebeitrag für alle Aktionen, Getränke und das Grillbuffet beträgt acht Euro für Kinder bis zwölf Jahre und für alle anderen 15 Euro. Wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail über buzzyape@gmx.de oder aber auch telefonisch unter der Rufnummer 0173 529 6538 anmelden.

Ape (ital. „Biene“) ist ein motorisiertes Lastendreirad mit einem oder zwei Sitzplätzen, das 1947 aus einer umgebauten Vespa hervorgegangen ist. Die Ape hat eine Ladefläche und trägt mehr Last als ihr Eigengewicht. Es gibt sie von der Pritschenausführung über Kofferaufbauten bis zum hydraulischen Kipper oder Müllfahrzeug. Der Unterhalt ist gering – die fünfzig Kubikzentimeter Version mit Rollerlenker kostet nur das „Mofa“-Kennzeichen, also 50 bis 60 Euro pro Jahr. Ursprünglich nur in Italien anzutreffen, ist die „Tuktuk“-Version aus dem Straßenbild Indiens, Pakistans oder Chinas heutzutage nicht mehr wegzudenken.