Keeken : Viereinhalb Jahre Haft für Räuber

Überfall in Keeken: Landgericht Kleve fällt Urteil gegen 31-jährigen Niederländer

Wegen räuberischer Erpressung und zweier gefährlicher Körperverletzungen ist am Montag ein 31-jähriger Niederländer am Klever Landgericht verurteilt worden. Die 1. große Strafkammer verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren und sechs Monaten – außerdem muss er 1700 Euro zahlen. Die 1700 Euro entsprechen in etwa der Summe, die der Angeklagte und zwei noch gesuchte Komplizen im September 2015 in Keeken erbeutet haben sollen.

Laut Feststellung der Kammer klingelte das Trio gegen 20 Uhr bei einer dreiköpfigen niederländischen Familie. Als der Familienvater die Tür öffnete, drangen die Männer in den Hausflur ein und lieferten sich eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Mann, dann auch mit dessen Ehefrau, nachdem diese Pfefferspray gegen die Eindringlinge eingesetzt hatte. Auch der damals elfjährige Sohn war anwesend, konnte jedoch flüchten und die Nachbarn informieren. Als die Polizei eintraf, war das Trio bereits geflüchtet. Zuvor hatten die Täter Bargeld in Höhe von etwa 1700 Euro von dem Familienvater erpresst.

Seine Tatbeteiligung hatte der Angeklagte bereits am ersten Verhandlungstag eingeräumt. Der Erklärung des Angeklagten, man habe eigentlich einen Einbruch in das Haus verüben wollen, wenn die Familie nicht daheim ist, wertete die Strafkammer jedoch als Schutzbehauptung – ebenso wie die Staatsanwaltschaft, die fünf Jahre Freiheitsstrafe beantragt hatte. Der Angeklagte hatte sich am ersten Verhandlungstag bei der Familie aus Keeken entschuldigt. Auch sein letztes Wort am Montag nutzte der neunmal vorbestrafte 31-Jährige, um Bedauern zum Ausdruck zu bringen: „Es tut mir wahnsinnig leid, was passiert ist. Ich habe in meinem Leben sehr viele Fehler gemacht, und das war einer davon.“