Till-Moyland : Kirmes und Schützenfest in Till-Moyland

Die Eröffnung der vier Tage langen Feierlichkeiten ist am Fronleichnamstag um 14 Uhr.

(RP) Nach wochenlangen Planungen konnten nun die Vorbereitungen für die Kirmes und das Schützenfest in Till-Moyland vom 20. Juni bis 24. Juni abgeschlossen werden. Eröffnet wird die Kirmes am Fronleichnamstag, 20. Juni, um 14 Uhr mit dem Antreten der Schützen des BSV Till-Moyland zum Königs- und Prinzenschießen. Gegen 15 Uhr wird das erste Fass angeschlagen Danach suchen die Schützen die Nachfolger für Norbert Heselmann und Kerstin Esser sowie den Prinzen Tim Bergmann. Der Kirmesfreitag, 21. Juni, steht im Zeichen der Comedy. Heinz Gröning, „der unglaubliche Heinz“, gastiert ab 20.30 Uhr mit seinem Programm in der Mehrzweckhalle Till-Moyland. Heinz Gröning, als Comedian, Moderator und Lyrik-Liebhaber aus allen Medien bekannt, ist neben seinen aktuellen Programm seit 2001 auch als festes Mitglied der Stand Up Comedy Sendung „NightWash“ zu sehen. Karten sind erhältlich zum Preis von 15 Euro im VVK unter der Ticket-Hotline 02821 49319 (außer mittwochs tägl. von 16 bis 24 Uhr) oder über bsv-till-moyl@web.de sowie an der Abendkasse zum Preis von 17,50 Euro. Einlass ist ab 19 Uhr.