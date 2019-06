Wohnen : 3000 günstige Wohnungen fehlen

Bedburg-Hau Weil private Investoren offenbar nicht genug für den Wohnungsbau tun, hat der Kreis Kleve eine eigene Wohnbaugesellschaft gegründet. KKB-Geschäftsführerin Bettina Keysers sieht eine soziale Verpflichtung.

Es ist kein reines Großstadt-Thema mehr. Auch in ländlicher Region suchen immer mehr Menschen bezahlbaren Wohnraum. Und es sind nicht nur die Ärmsten, die Probleme haben, die verlangten Mieten zu zahlen oder überhaupt eine geeignete Wohnung zu finden. Weil die Situation zwar erkannt ist, sich bislang aber kaum bessert, hatte der Kreistag den Kreis beauftragt, die Kreis Klever Baugesellschaft um eine neue Sparte zu erweitern. Zur Geschäftsführerin wurde zum Oktober 2018 Bettina Keysers bestellt, die 28 Jahre lang für die Stadt Kleve gearbeitet hatte und dort nicht zuletzt in der Projektgruppe für den Rathausbau tätig war. Die RP besuchte die 56-Jährige am neuen Arbeitsplatz an der Dr.-Franken-Straße in Bedburg-Hau.