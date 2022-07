Trockenheit am Niederrhein : Rheinpegel in Emmerich liegt bei 50 Zentimetern

Kleve/Emmerich Dass der Rhein Niedrigwasser führt, kommt immer mal wieder vor. Für diese Jahreszeit ist es aber ungewöhnlich. In Emmerich steht der Pegel mittlerweile bei 50 Zentimetern, in den vergangenen Tagen war es noch weniger.

Es ist nicht unbedingt ein Goldschatz, den der Rhein an seinem Ufer in Kleve freigegeben hat. Und trotzdem ist beachtlich, was dieser Tage wieder zum Vorschein kommt. Der Fluss zog sich in den vergangenen Wochen deutlich zurück, der Pegel sank. Am Freitagabend stand er an der Messstelle in Emmerich bei genau 50 Zentimetern, immerhin: In den Tagen zuvor war es noch weniger.