Fußball : Neues Trainer-Trio für SV Grieth

Kalkar Chef Peter Franke wird von Stefan Osman-Reinkens und Gregor Akkerman unterstützt. Wie immer lautet Kameradschaft das Erfolgsrezept des A-Ligisten.

In der abgelaufenen Saison schaffte Fußball-A-Ligist SV Grieth den Sprung in die Aufstiegsrunde und hatte sein eigentliches Ziel Klassenerhalt schon frühzeitig erreicht. Ein Sahnehäubchen gab’s noch obendrauf, weil die Mannschaft am letzten Spieltag den Lokalrivalen Sturm Wissel hinter sich ließ und in die Abstiegsrunde verbannte. „Das war für unseren Verein natürlich schon ein ziemliches Highlight“, sagt Vorsitzender Maximilian Müskens.