Fusion von KKLE und Pro Homine : Führungsetagen wird man ausdünnen können – Pflegekräfte eher nicht

Ein Intensivbett im Marienhospital Wesel. Foto: Markus van Offern (mvo)

Meinung Niederrhein Es ist nicht das erste Mal, dass über eine Fusion in der Kliniklandschaft am Niederrhein gesprochen wird. Durch den Krankenhausplan des Landes NRW ist viel Bewegung in der Branche. Was der Zusammenschluss für die weit mehr als 6000 Beschäftigten bedeutet, bleibt abzuwarten.