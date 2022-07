Fußball : Viktoria Goch setzt ein deutliches Ausrufezeichen

Der Gocher Angreifer Levon Kürkciyan (rotes Trikot) brachte die Abwehr des Landesligisten aus Bedburg-Hau einige Male in Verlegenheit. Foto: Markus van Offern (mvo)

Goch Bezirksligist zeigt gegen den benachbarten Landesligisten SGE Bedburg-Hau vor allem nach der Pause eine starke Leistung und gewinnt mit 4:3.

Fußball-Bezirksligist Viktoria Goch hat sich im Testspiel gegen den Landesligisten SGE Bedburg-Hau in starker Frühform präsentiert. Mit 4:3 (2:2) setzte sich das Team von Trainer Daniel Beine vor heimischem Publikum durch. „Wir wollen diesen Sieg nicht zu hoch hängen, genauso wie wir die Niederlage gegen den Oberligisten TSV Meerbusch nicht zu hoch gehängt haben. Wir sind gegen die SGE zwei Mal zurückgekommen, das spricht für die Mannschaft“, sagte Coach Beine.

Dabei war die Viktoria schlecht in die Partie gestartet. Nach einem Eckball hatte Tom Versteegen (7.) für die SGE zum 1:0 eingeköpft. „Wir sind nicht gut in die Partie reingekommen, waren anfangs zu weit weg vom Mann. In der Offensive haben wir auch nicht allzu viel Torgefahr produziert“, sagte Daniel Beine nach dem Schlusspfiff. Allerdings pressten die Gocher nach 19 Minuten stark am gegnerischen Strafraum. Levon Kürkciyan eroberte den Ball und legte quer auf Mittelfeldspieler Konrad Kaczmarek, der ins lange Eck traf.

Doch Dominik Ljubicic (27.) brachte die Grün-Schwarzen erneut in Front. Nach einem Freistoß hatte der Offensivakteur eine Menge Raum in halblinker Position, sein Schuss wurde unhaltbar abgefälscht. Wenig später schickte Gochs Marius Alt Angreifer Jan-Luca Geurtz mit einem sehenswerten Pass steil, der wiederum auf Levon Kürkyian (37.) querlegte. Der Ex-Oberliga-Angreifer des 1. FC Kleve verwandelte sicher. So ging es mit einem Remis in die Halbzeitpause.

„Wir haben eine gute erste Halbzeit gespielt, es aber leider verpasst, mehr Tore zu schießen“, sagte Sebastian Kaul, Trainer der SGE Bedburg-Hau. Vor allem der Fusionsklub stellte zur zweiten Halbzeit auf vielen Positionen um, weshalb der Spielrhythmus ein wenig verloren ging – und die Gastgeber immer dominanter auftraten.

In der 55. Minute traf Daniel Koch, der in diesem Sommer von den vereinseigenen A-Junioren zur ersten Mannschaft gestoßen ist, nach einer Ecke mit einem Kopfball zur Gocher Führung. Der Youngster (67.) erhöhte nach einem weiteren Standard. Topeyemi Olarunnade (80.) verkürzte für die Gäste. Die Wende konnte er so aber nicht mehr einleiten. „Wir waren druckvoll, aggressiv und konzentriert im zweiten Durchgang. Da war ich sehr zufrieden“, so Daniel Beine.