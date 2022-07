Auftritt im Stadtpark : Steffis Kneipenquiz kommt nach Goch

Goch Am 18. August um 19 Uhr wird die bekannte Moderatorin Steffi Neu mit ihrer Live-Show im Gocher Stadtpark gastieren. Restkarten sind noch erhältlich.

Steffis Kneipenquiz kommt nach Goch. Am 18. August um 19 Uhr wird die Radiomoderatorin Steffi Neu mit ihrer Live-Show im Gocher Stadtpark gastieren. „Die neue Tour schließt nahtlos an die vorangegangene an. Wir sind ganz wild aufs Raten, Singen und Lachen an schönen Orten mit geselligem Publikum“, freut sich die Quiz-Masterin aus Uedem-Keppeln.