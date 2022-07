Volksfest bis Montag : Kalkars Sommerkirmes ist gestartet

Kalkar Mit dem Fassanstisch der Bürgermeisterin wurde die Kirmes offiziell eröffnet. Noch bis zum Montag laden auf dem Marktplatz Kalkar Autoscooter, Pfeile-Werfen & Co. ein zum klassischen Kirmes-Spaß.

Pünktlich um 15 Uhr bimmelte das Feuerwehr-Auto des Kinderkarussells. Kutsche, weißes Pferd, Traktor oder doch lieber Hubschrauber – den Kinderaugen sah man an, wie schwer die Wahl fiel. Jedoch bei dem Angebot „einmal zahlen, zweimal fahren“ war der Spaß dann garantiert. An den Kassenhäuschen der Fahrgeschäfte bildeten sich recht schnell Warteschlangen.

Trockenheit am Niederrhein : Rheinpegel in Emmerich liegt bei 50 Zentimetern

Überall auf dem Platz tummelten sich Kinder mit Pfadfinder-Hemden. „Wir sind vom Pfadfinderstamm St. Josef in Bocholt und haben ein Zeltlager in Kalkar“, sagte Betreuerin Lena Kamps. Kirmes, das sei auf jeden Fall ein Beschäftigungsprogramm, das bei den 7- bis 15-jährigen gut ankomme, erklärte sie. Die meisten Pfadfinder standen in der Schlange zum Autoscooter, aber auch das Pfeile- und Dosenwerfen war beliebt. Hier winkten als Preise pinkfarbene Alpakas mit viel Glitzer oder knallgrüne Plüschgebilde mit Gesicht. „Das sind Avocados, die sind in diesem Jahr ein Trend“, erklärte Natalie van Baal vom Pfeile- und Dosenwerfen-Stand. Und der „Renner“ seien die „Huggy Wuggys“, bunte Plüsch-Monster mit Zähnen und großen Augen. Der Kirmes-Sommer laufe gut, so van Baal. Kevelaer, Geldern, Sonsbeck und jetzt Kalkar – sie und ihre Schausteller Kollegen seien froh, dass nun endlich wieder eine „normale“ Saison stattfinde.