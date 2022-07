Alternativprogramm im Sommer : Hohe Energiekosten – GochNess öffnet nicht mehr alle Saunen

Die Saunen im GochNess sind beliebt. Foto: GochNess/Momsen/THOMAS MOMSEN

Goch Die Saunen mit dem höchsten Energieverbrauch am GochNess werden abgestellt. In vier statt in wie sonst acht Saunen kann geschwitzt und ausgespannt werden. Dazu hat sich das Team ein spezielles Sommer-Programm ausgedacht.

Die aktuelle Situation des Energiemarktes ist historisch, die Energiepreise bewegen sich auf einem nie dagewesenen hohen Preisniveau, und im letzten Monat wurde die zweite Stufe des Notfallplans Gas der Bundesregierung ausgerufen. Spätestens seit diesem Zeitpunkt sind alle Unternehmen aufgerufen, Gas einzusparen und verantwortungsvoll zu haushalten. Erst vor kurzem hat das GochNess seine Wasser- und Hallentemperaturen gesenkt, um Energie einzusparen, so kann der reguläre Erdgasverbrauch schon um 10 bis 18 Prozent gesenkt werden.

Um weitere Energie einzusparen und den Kunden dennoch einen entspannenden Besuch zu ermöglichen, hat sich das GochNess nun etwas Besonderes einfallen lassen: Ab Dienstag, 26. Juli, lädt das GochNess-Team in seinen Sommer-Sauna-Garten ein.

„Besondere Zeiten erfordern viel Kreativität. Wir alle sind aufgerufen, Energie zu sparen. Eine temporäre Schließung ist aktuell keine Option für uns. Viele verbringen auch in diesem Jahr ihren Urlaub zu Hause und nutzen Erholungsangebote in der Umgebung. Also brauchen wir eine andere Lösung und die finden wir im Sommer-Sauna-Garten: Ein spezielles Sommerangebot mit Wohlfühlerlebnis und gleichzeitig Potenzial für weitere Sparmaßnahmen“, erklärt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch GmbH.

In der Zeit von Dienstag, 26. Juli, bis Sonntag, 14. August, wird es im Sommer-Sauna-Garten ein abwechslungsreiches Programm geben. In vier statt in wie sonst acht Saunen kann geschwitzt und ausgespannt werden. Die Saunen mit dem höchsten Energieverbrauch werden abgestellt. Alternativ wird es Angebote wie Meditation am Strand oder Stand-up-Paddling geben. So lernt man den See sprichwörtlich von einer anderen Seite kennen. „Vor allem im Sommer lockt unser Außenbereich mit dem Natursee: Die Abkühlung nach dem Aufenthalt in den Saunen ist ein echtes Frischeerlebnis. Die Kelo-Sauna ist weiterhin geöffnet und bietet stündlich Aufgüsse an. Danach ist eine Abkühlung besonders erfrischend“, sagt Jelena Pocek, Betriebsleiterin des GochNess. Ein Biergarten im Außenbereich mit Cocktailbar lädt zum Verweilen ein. Und all dies wird deutlich günstiger sein als gewohnt. Zwölf Euro soll der Tageseintritt zum Sommer-Sauna-Garten kosten.

Für alle, die sich bisher noch nicht an das Saunieren heran getraut haben oder einfach mal eine textile Erfahrung machen wollen, gibt es sonntags ein ganz spezielles Angebot: Sonntags ist Textiltag, dies bedeutet, dass der Saunabereich und die Saunakabinen des GochNess, die sonst ausschließliche FKK-Bereiche sind, auch mit Badebekleidung genutzt werden dürfen.

Auch ein Sommer-Ticket wird es für den Zeitraum des Sommer-Sauna-Gartens wieder geben. Für nur 28,- Euro kann die Sauna an fünf aufeinanderfolgenden Saunaöffnungstagen beliebig oft besucht werden.

„Im Sommer sind die Saunakabinen oft leerer und die Gäste genießen einfach das Ambiente am See, mit dem Sommer-Sauna-Garten können wir also den Bedürfnissen der Kunden entsprechen. Zusätzlich leisten wir damit unseren Beitrag, vermehrt Energie zu sparen.“, weiß Joris Hartmans, Betriebsleiter des GochNess.