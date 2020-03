Auswirkungen der Corona-Pandemie : Einige Prozesse am Landgericht Kleve werden verschoben

Kleve Damit reagieren die Gerichte auf die aktuelle Situation. Ob jedoch ein Prozesstermin vorerst aufgehoben wird, ist grundsätzlich vom Verfahren abhängig.

Amtsgerichtssprecher Karlheinz Schultze erklärt in einer Pressemitteilung: „Besucher werden gebeten, nur in unaufschiebbaren Angelegenheiten das Amtsgericht aufzusuchen.“ Anliegen könnten nicht nur schriftlich oder telefonisch gestellt werden, sondern auch über den Gerichtsbriefkasten geschehen, so Schultze. Persönliche Vorsprachen könnten nur in Ausnahmefällen und nach vorheriger Terminvereinbarung erfolgen.