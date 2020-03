Zwangspaus : Auf dem Hof helfen und plötzlich Hausaufgaben

Lennart (11) ist Schüler der Städtischen Realschule in Kalkar. Foto: Julia Lörcks

Bedburg-Hau Seit Montag, 16. März, sind die Schulen und Kindergärten geschlossen. Wir fragen Kinder, was sie in der Corona-Zwangspause alles machen.

Was mache ich mit der Zeit?

Lennart Ich helfe meinem Vater auf dem Hof, wir haben einen landwirtschaftlichen Milchviehbetrieb. Dort bin ich gerne mit dem Hoftruck unterwegs. Wenn meine Eltern es erlauben, spiele ich natürlich auch gerne mal mit der Play Station 4. Am Dienstag hat mir meine Klassenlehrerin jede Menge Hausaufgaben für die Fächer Deutsch, Englisch, Mathe und Geschichte per E-Mail geschickt. Das ist Arbeit für die nächsten drei Wochen. Schade, ich hatte gehofft, dass ich bis zu den Osterferien nicht so viel für die Schule tun muss.