Corona : Wissel setzt auf Nachbarschaftshilfe

Kalkar Immer mehr Freiwilligendienste bieten sich an, um Senioren, Kranke oder in Quarantäne befindliche Menschen zu unterstützen. Vor allem Einkäufe und Apothekengänge werden den Hilfsbedürftigen abgenommen.

Gerade ältere Menschen haben in diesen Tagen das Problem, kaum vor die Tür zu kommen, weil sie entweder tatsächlich in Quarantäne sind oder streng dem Rat folgen, möglichst nicht in die Nähe anderer Leute zu gehen. Da kann es schwierig werden, sich mit dem Nötigsten zu versorgen. Dieses Thema haben inzwischen verschiedene Gruppen auch im Kleverland aufgenommen: Sie bieten zur Unterstützung ihrer Mitmenschen verschiedene Dienste an. Ein solches Team hat sich in Wissel gebildet, ein anderes in Uedem. Auch Studenten boten sich bereits an, auf kleine Kinder aufzupassen, Hunde auszuführen oder Senioren mit Einkäufen zu helfen.