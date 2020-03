Kostenpflichtiger Inhalt: Förderverein stellt Pläne vor : Mit Spoyland zum Erhalt der Schleuse

Die nicht mehr betriebsfähige Schleuse in Brienen. Um ihren Erhalt kümmert sich unter anderem ein Förderverein. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleve Der Förderverein zum Erhalt der Schleuse in Brienen und der Wasseranbindung an den Rhein „Stadt.Land.Fluss … Schluss?“ möchte einen Bürgerworkshop. Der soll Ideen für die Zukunft von Kleve am Wasser finden.