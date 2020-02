Kranenburg : Viel Humor und Tanz im Kranenburger Bürgerhaus

Die Narrengesellschaft Krunekroane hatte zu einem „bunten Abend“ in den Katharinenhof eingeladen. Die Gäste genossen das tolle Programm. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kranenburg Die Akteure der Krunekroane präsentierten zahlreichen Besuchern einen tollen bunten Abend mit vielen Höhenpunkten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stephan Derks

Er war in der Tat bunt, der erste von drei Bunten Abenden der Kranenburger Krunekroane, zu dem die Narrengesellschaft in das Herz der Grenzgemeinde, den Katharinenhof eingeladen hatte. Wenige Tage zur vor war hier mit dem internationalen Prinzenfrühschoppen bereits der erste Höhepunkt auf der Zielgeraden der fünften Jahreszeit über die Bühne gegangen. Nunmehr wollten die Akteure der Kranenburger Karnevalisten um Spielleiter Raimund van Laar zeigen, was sie auf der „närrischen Pfanne“ hatten. Und das war eine ganze Menge, was über Stunden im ausverkauften Narrenbau voller Heiterkeit über die Bühne ging.

Traditionell genossen die Aktivisten um Prinzen Marc, der Musikalische, seinem „Funkie“ Miriam, den Tanzgarden, Ex-Prinzen, Zugkomitee, Zugpolizei und Sitzungspräsidenten Thomas Tüchthuisen, den Einzug in den Saal, in dem sie die bunt gekleidete Narrenschar bereits bei bester Laune empfing. Sie wollen an diesem „Bunten Abend“ sich bestens unterhalten lassen, was der Krunekroane in gewohnter Manier gelingen sollte. In der Narrentonne, Jürgen Ollenburg, der mit seinem geschliffenen Prolog die Narren über die Bundes- bis hin zur Lokalpolitik den gesellschaftlichen Spiegel vorhielt. „Die Kranenburger Kirmes wurde für Euch Bürger organisiert, nun geht auch dort hin, damit sie sich rentiert“, schrieb er dem Narrenvolk ins Stammbuch. Das närrische Eis war gebrochen.

Beifallsstürme als, die jüngsten Mädels, die Mini-Tanzgarde, einen Tanz voller Akrobatik und Schwung präsentierten. Ebenso die Teenie- bzw. Große Tanzgarde der Krunekroane, die gleichfalls voller Eleganz, in einer sagenhaften Choreographie ihre Beiträge zu diesem Bunten Abend auf der Bühne präsentierten. Zu Recht wurde auch hier Zugabe gefordert, langanhaltender Applaus und Jubelrufe erreichten die Mädels für diese tollen Darbietungen,. Ebenso brillant, das Solomariechen Maike Schreurs. Wie die über die Bühne fegte, einfach nur spitze.