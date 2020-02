Schule Kunst Museum : Große Werke junger Menschen

Kleve Alle weiterführenden Schulen der Stadt Kleve präsentieren im Museum Kurhaus eigene Werke aus dem Kunstunterricht.

Die Nervosität ist Florian Winkels vom Gesicht abzulesen. Hunderte Besucher im Museum Kurhaus verfolgen, wie der 17-jährige Schüler des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums völlig willkürlich mit einer Schere in eine schwarze Socke schneidet. Willkürlich, aber nicht planlos. „Das ist der Anfang eines neuen Wesens meiner Phantasie“, sagt Winkels bei der Eröffnung der Ausstellung „Schule Kunst Museum“. Alle weiterführenden Schulen der Stadt Kleve präsentieren im alten Kurhotel eigene Werke aus dem Kunstunterricht. „Es ist uns ein Herzensanliegen, dass Kinder und Jugendliche frühestmöglich in Kontakt mit Kunst und Kultur kommen“, sagt Museumsdirektor Harald Kunde.

Der Abiturkurs des „Stein“-Gymnasiums hat sich also der Socke angenommen. „Wir haben so lange an einer Socke herumgeschnitten, bis daraus ein Wesen entstanden ist. Kein Mainstream-Wesen, dafür aber charakterstarke Stereotype: so etwa die Eingebildete, der Lustige, der Phlegmatische“, erklärt Kunstlehrerin Irmgard Hebben. So war die Socke der Anfang des Werkprozesses. Die daraus entstandene Form wurde vielfach figurativ ausgedeutet und verändert, die zufällig entstandenen Formen sollten den Charakter der Phantasiefigur bilden. Aus diesen entstand ein dreidimensionales Wesen aus Filz. „Zu der Figur haben wir uns einen Charakter, eine Lebensgeschichte ausgedacht“, sagt Winkels, dessen Wesen „Moné Claude van der See“ heißt – ein Außenseiter, das als Unterwasserwesen ein trostloses Leben in der Dunkelheit des Ozeans führt.