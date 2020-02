Griethausen : Die mit den Wölfen tanzen

In der Bütt gab Michael Daams einen Einblick in das Leben eines Ehemanns. Foto: Markus van Offern (mvo)

Griethausen Ausverkauft war der Festsaal, als am Freitag um 19.11 Uhr der Startschuss für die erste der beiden diesjährigen Wölfkes-Sitzungen fiel. Es wurde ein gelungener Abend.

Zwei Wochen sind es noch bis Rosenmontag, doch der Karneval im Kleverland ist schon in vollem Gange. Auch die Ortschaft Griethausen bildet da keine Ausnahme: „De Wölfkes“, Karnevalsverein des ehemaligen Fischerdorfes am Altrhein, lud am Freitag zur Sitzung ins Bürgerhaus ein. Und wenn der Leitwolf heult, folgt das Rudel: Ausverkauft war der Festsaal, als am Freitag um 19.11 Uhr der Startschuss für die erste der beiden diesjährigen Wölfkes-Sitzungen fiel. Das Moderatorenduo, bestehend aus Ludger „Lutti“ Jansen und Michael Daams, druckste nicht lang herum und stimmte die Besucher mit dem traditionellen „Wölfkes – huuu!“-Ruf auf einen bunten Abend ein.

Ins Schwitzen kam Jansen wenig später, als er niemand geringeren als den Teufel selbst im Zwiegespräch interviewen durfte. Und Lucifer, der mit der Kurzform seines Namens, „Luci“, keine Probleme hatte, konnte natürlich so einiges aus seinem Job berichten. Als netter Gastgeber stellte sich der Teufel vor, selbst Zeugen Jehovas habe er schon hereingebeten. Und damit einige Verunsicherung verursacht: „Als ich sie fragte, was sie wollen, sagten sie: ‚Keine Ahnung – so weit sind wir noch nie gekommen.‘“ Rene Hübbers mimte den Antichristen mit schaurig-verzerrter Stimme.

In die Bütt ging auch Michael Daams, und der hatte aus dem Leben als Ehemann so einiges zu berichten. Vom Kleidersschrank seiner Frau etwa, neben dem sein Klamottenstuhl geradezu lächerlich wirke. „Da legt man seine Sachen so lange drauf, bis man eine Klamottenlawine auslöst.“ Die Gespräche mit seiner besseren Hälfte verglich er mit dem Unterzeichnen Allgemeiner Geschäftsbedingungen: „Am Ende akzeptierst du alles.“

Überhaupt hatte der Verein wieder ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt: Der Wölfkes-Stammtisch präsentierte einen rhythmischen Becherrap, Dietmar Daams und Heiner Evers sorgten als „Die Heidis“ für Stimmung, und natürlich ließ sich auch Kleves Prinz Marc „der Steuernde“ den Besuch in Griethausen mitsamt Gefolge nicht nehmen. Für die Tanzbeiträge sorgten neben den „Töpperkes“ auch die Teens mit ihrem Gardetanz, und „Las Lobitas“, „De Löschis“ und die „Altrheinnixen“ mit schillernden Showtänzen.